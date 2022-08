MultiVersus - Livestream-avspilling

Vi prøver våre kampferdigheter for å møte fiender som, til tross for å tilhøre forskjellige universer, alle har et felles mål: å oppnå seier! Vi prøvde ut flere karakterer, vant noen kamper, mistet andre, spilte med venner, spilte alene ... Kort sagt, vi liker denne morsomme tittelen på flere måter, slik at du kan sjekke den ut før ... Vel, før hva? Det er gratis! Se denne videoen, le av våre katastrofale kampteknikker, og last den ned og begynn å plating den akkurat nå!