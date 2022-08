Hazel Sky - Livestream-avspilling

Historien om en talentfull ingeniør som må møte sin frykt og sine egne ønsker og ambisjoner for å rydde sitt rykte og sin familie og gjøre et sted for seg selv i ingeniørbransjen. For alt dette må vi utforske den forlatte øya Gideon, fikse forskjellige maskiner for å komme oss gjennom de forskjellige stiene og mysteriene på øya og komme seirende ut av en så vanskelig prøvelse. Hvilke mysterier skjuler denne byen og selve øya? Hva skjuler de for oss, og hva vil de at vi skal vite? Vil det være verdt så mye innsats og offer?