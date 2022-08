Two Point Campus - Spilling

Du vet ikke hva du skal studere, og du er lei av de samme gamle kjedelige gradene? Ikke bekymre deg, det er derfor Two Point Studios har gitt oss denne kule tittelen der vi kan bygge universitetet i drømmene våre og gi slipp løs kreativiteten til våre lyse fremtidige studenter. He? Vil du ha en ekte løsning... Vel, dette spillet kommer til å kreve at du administrerer tiden og ressursene dine godt, for å vite hvordan du skal takle pittoreske situasjoner og å vite hvem du skal be om penger når du er blakk ... Dette er virkelige leksjoner også! Nyte!