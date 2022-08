Kok, server, deilig! 3?! - Spilling

Vi spilte denne ukens gratis Epic Games Store-tittel, Cook, Serve, Delicious! 3?!. Etter en katastrofal hendelse på vår berømte restaurant, klarer roboter å finne oss og redde oss. Vi kan imidlertid ikke lenger fortsette vår prestisjetunge kulinariske karriere, da vi ikke har vår egen restaurant lenger. Heldigvis visste robotene våre om arbeidet vårt og bestemte seg for å hjelpe oss med å gjenoppta karrieren vår ved å låne oss varebilen deres slik at vi kan servere mat på veien. Vi må håndtere alle måltidene våre før og etter hvert stopp veldig bra, ellers vil kundene våre bli sinte og ha det, kulinarisk karriere. Tror du vi vil være i stand til å mate alle disse munnene på så kort tid uten å bukke under for stress? Kom og finn det ut med oss!