Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom

Doraemon: Story of Seasons: Venner av Det store rike - Kunngjøring av utgivelsesdato

Doraemon: Story of Seasons: Venner av Det store rike - Kunngjøring av utgivelsesdato videoDoraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom - Trailer Sjekk ut denne traileren for Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom, som viser oss 148 fra det kommende simulasjon