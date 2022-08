Fantasy-tårnet - Livestream Replay

Vi blir nomader og utforsker den magiske og fantastiske verdenen til Aida i denne nye tittelen brakt til oss av Hotta Studios. Det ser ut til at etter en katastrofe har farlige monstre begynt å dukke opp og true integriteten til verden som våre nye venner måtte bygge for å overleve. Men ikke bekymre deg, teknologien har kommet langt, og vi har et stort utvalg av våpen og gjenstander som vi kan og må bruke for å forsvare oss og sette en stopper for det onde som plager vår region. Nye venner å møte, mange fiender å beseire, et flott miljø å utforske og mange eventyr å leve!