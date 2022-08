Rumbleverse - Spilling

Vi spilte Iron Galaxys nyeste tittel, Rumbleverse, som ble utgitt for noen dager siden gratis, slik at alle kan gå og plukke kamper for å bli den siste overlevende i hvert spill i en brytingsstil. Tør du å komme inn i en by som ligner på en gigantisk ring for å kjempe mot dusinvis av motstandere?