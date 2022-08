Alone in the Dark

Alone in the Dark - Mikael Hedberg Intervju

Somas og Amnesias forfatter er tilbake som kreativ leder for den moderniserte Alone in the Dark av Pieces Interactive og THQ Nordic. Hos Gamescom lærer vi mer om å "spole tilbake" franchisen, mental helse, spillbare karakterer, det nye bymiljøet og mer.