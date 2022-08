Lies of P - Se 23 minutter av Gamereactors Gamescom 22-gameplay

De gode folka på NEOWIZ, Round 8 og Nough lot vår egen Rebeca Reinosa spille, nyte, lide og dø et par ganger i nesten en halvtime med Lies of P, kanskje det mest ettertraktede spillet i Köln. Her kjemper hun gjennom noe av Chapter 2: New District-nivået ved å bruke "Path of the Bastards: Agility" kampminnestil, og går videre rett etter å ha aktivert nivåets Stargazer. De skumle leketøylignende fiendene får en god smak av Pinocchios marionettstreng før pulsen hans forsvant...