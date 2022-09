Saints Row - Livestream-avspilling

Vi utforsker den nye tittelen som starter Volitions berømte actionserie på nytt. Vi oppdager det nye livet som venter hovedpersonen vår som leiesoldat som, selv om det ser ut til at hun ble født for dette, må hun lære å adlyde reglene til sine overordnede ... eller si opp seg selv for å fortsette å stjele og begå forbrytelser for å betale regningene som har forblitt ubetalt for ikke å motta de ekstra pengene på grunn av hennes frekke respektløshet ... Hva tror du vil skje? Tror du vi vil overleve med så mange tvister med våre overordnede, bilulykker, ran og andre forbrytelser som vi ennå ikke har begått?