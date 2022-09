Gerda: A Flame in Winter - Livestream-avspilling

Vi visste før vi spilte det venturing inn i et narrativt spill satt i andre verdenskrig skulle gjøre beslutningene enda vanskeligere enn det allerede er, og at våre hjerter ville skjelve med alle situasjoner, men hva om jeg fortalte deg at hovedpersonen er midt i de to motsatte sidene av byen hennes? Hva skal seire når du befinner deg ved et veiskille, både moralsk og følelsesmessig? Vi vil finne ut (eller prøve å finne ut) ved å spille denne vakre tittelen som vi er sikre på ikke vil forlate noen spiller likegyldig.