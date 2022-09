Wanted: Dead (Gamescom 2022) – Et sprøtt actionspill og innspilling under en pandemi

Under Gamescom hadde vi en prat med Sergei Kolobashkin og Stefanie Joosten fra 110 Industries om det kommende actionspillet Wanted: Dead. Stefanie, som er mest kjent for sin rolle som Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, forteller oss om utfordringene med å spille inn linjer og regissere filmsekvenser under en pandemi, mens Sergei gir oss flere detaljer om den intense kampen.