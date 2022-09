You Suck at Parking

You Suck at Parking - Livestream-avspilling

Vi utfører spektakulære manøvrer for å kunne parkere på de beste stedene på hvert nivå i denne vanvittige og morsomme tittelen. For å fullføre nivået må vi følge vanvittige ruter uten å bremse eller rygge, og det er selvfølgelig ikke alt. Vi må også unngå hundrevis av hindringer, unngå trafikkulykker ved å forlate veien, gå gjennom portaler, unngå de brennende barrierene ... Alt for å kunne parkere på en gang og unngå at personen bak oss tar parkeringsplassen vår!