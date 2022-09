Planet of Lana (Gamescom 2022) - Våre inntrykk fra den vakre redningsaksjonen

Under Gamescom nøt vi et øyeblikk av fred da vi spilte denne vakre tittelen der hovedpersonen vår og hennes lojale følgesvenn legger ut på et eventyr som er like farlig som unikt og utrolig for å redde planeten deres fra en uønsket invasjon. Sjekk ut videoen vår og oppdag hvordan vi lar oss rive med en stund av den vakre settingen, gåtene og historien den lærer oss ved å fortelle oss litt og mye på samme tid.