Serial Cleaners (Gamescom 2022) – Første oppdragseksklusiv spilling med utviklingskommentarer

Hos Gamescom var vi så heldige å få selskap av Draw Distances hoveddesigner Krzysztof Szczudłowski mens vi spilte den splitter nye Serial Cleaners. Her er vi på nyttårsaften 1999 hos begravelsesbyrået hvor gjengen mimrer om sine tidligere hits. Den første, "Back in Action", var i 1990 på Manhattan, NYC, hvor Bob Cabin må ta vare på Mitch Miltons kropp i tillegg til å rydde rotet. Med denne håndstyrte spillingen lærer vi om inspirasjoner (Scorseses Bringing Out the Dead) og mest om de mange nye mekanikkene og elementene du kan leke med i oppfølgeren.