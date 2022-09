Mario Strikers: Battle League Football - Pauline &Diddy Kong Gameplay

I denne fulle kampen inkluderer vi de to nye (gratis DLC) signeringene i vår start 5, med Diddy som venstre ving i stedet for Toad gitt sin fart og Pauline som fullback i stedet for Bowser gitt hennes styrke og lange glidetakling. Her kan du se deres nye målfeiringer og nye Hyper Strikes.