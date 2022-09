Mario Strikers: Battle League Football - En spennende online match med de nye karakterene

Pauline og Diddy Kong har nettopp signert for Next Level Games ' alltid urettferdig og semi-ødelagt arkadespill, og vi måtte teste dem ut ordentlig på konkurransebanen. Se hvor tett denne nesten forsinkelsesfrie kampen ble til tross for den første forskjellen til Diddy bestemmer seg i ekstraomgangene med et Golden Goal. Og hadde vi ikke stoppet Luigis utligning tidligere?