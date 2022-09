Endless Dungeon (Gamescom 2022) – Det gale barnet i Endless-universet

Endless Dungeon har flere actionelementer enn forgjengeren Dungeon of the Endless og kan spilles som et skytespill med to køller. Samtidig kan plasseringen av ett eller to tårn fortsatt være forskjellen mellom liv og død i det taktiske actionspillet roguelite, fortalte Jean-Maxime Moris, spillregissør i Amplitude Studios, oss under Gamescom.