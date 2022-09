FIFA 23 – Første kamp (trenings)spilling

Vi velger mellom Sam Kerr og Kylian Mbappé som trenere for vår første kamp noensinne på FIFA 23 for PS5. Vi spiller PSG mot Liverpool og fjerner noen av de grafiske hjelpemidlene for spillet for å bestemme den beste vanskelighetsgraden. Det er 4-0, så kanskje det var litt for enkelt, og du kan også nyte noen av de nye grafiske elementene, for eksempel realistisk gress og 3D-målnett.