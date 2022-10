Red Art Games (Gamescom 2022) – Bérangère Bultel om publisering av digitale og fysiske spill

Red Art Games er en fransk utgiver, og her forteller markedssjefen oss mer om porteføljen deres, inkludert nylige suksesshistorier som Mayhem Brawler og Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, eller kommende utgivelser som Nuclear Blaze og Soph Star.