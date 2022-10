The Last Worker (Gamescom 2022) – Første 20 minutter eksklusiv spilling med utviklingskommentarer

Manusforfatter og regissør Jörg Tittel kommenterer våre første skritt inn i Chapter One: Old Dog, New Tricks of this very unique first person adventure der bokstavelig talt: "Du er Kurt. den siste (menneskelige) arbeideren ved Jüngle, den største selskap på jorden. Alle andre har fått sparken, bortsett fra deg. Du har vært den perfekte medarbeider. Men alle gode ting må ta slutt ... "