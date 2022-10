Paper Trail (Gamescom 2022) - Et sammenleggbart eventyr

Under Gamescom oppdaget vi flere titler som fanget vår oppmerksomhet for deres originalitet, deres kunstverk eller deres gameplay, men denne tittelen fengslet oss for alt det og mye mer. Å legge ut på et eventyr utenfor vår komfortsone er alltid vanskelig, men enda mer hvis vi må brette verden for å komme oss og løse gåtene som vårt eventyr og vår skjebne vil bringe oss for å forfølge våre drømmer. Ta en titt på denne videoen og oppdag mange flere detaljer og våre egne inntrykk av denne magiske tittelen.