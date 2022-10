Sons of Valhalla og Against the Storm (Gamescom 2022) - Our Hooded Horse høydepunkter

Fra vårt besøk til Hooded Horse-standen på Gamescom, ønsket vi å fremheve de to titlene som mest fanget vår oppmerksomhet for deres originalitet, for deres blanding av sjangere eller til og med for hvor intuitive de virket for oss. Hvis du vil vite hva de handler om, hvorfor vi likte dem så mye og hva inntrykkene våre var, vet du hva du skal gjøre ... Ta en titt på vår video potpourri!