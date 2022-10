Fallout 76 - Livestream-avspilling

Med utgivelsen av The Pitt-utvidelsen bestemte vi oss for at det var et godt tidspunkt å dykke tilbake til den postapokalyptiske verdenen til Fallout 76 der det ser ut til at innbyggerne er involvert i fraksjonskonflikt, og alle søker etter en idealisert og antatt skatt. Selv om vi, for å være ærlig, føler at vi i utgangspunktet har prøvd å forstå hva som foregikk rundt oss og hvordan vi kunne overleve og gå videre.