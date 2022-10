Det utgående spøkelset - Gameplay

Vi dykker inn i et limbo mellom to og tre dimensjoner for å utforske en spøkelsesby og møte dens forskjellige og plagede innbyggere som er på jakt etter livet etter døden, men som har noen uferdige jordiske forretninger. For å hjelpe dem, må vi jage bort de onde åndene og oppdage hva som plager dem, slik at de kan fortsette på vei og løse vår egen uferdige virksomhet. Et høyst merkelig eventyr som vi var glade for å oppdage.