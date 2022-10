Lego Bricktales - Livestream-avspilling

Vi gir kreativiteten frie tøyler i dette eventyret fullt av Lego-brikker der vi må bygge et uendelig antall strukturer, skulpturer og stier for å komme oss gjennom våre eventyr og uhell med bestefaren vår for å hjelpe ham med oppfinnelsene hans. I tillegg har vi hjelp av en robot som gikk ut i rommet for å skaffe seg mer kunnskap, noe som vil hjelpe oss å forstå mysteriene som er skjult bak portalene til bestefaren vår ...