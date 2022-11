Assetto Corsa Competizione - HP Reverb G2 VR Full Race Gameplay

Vi tar 2018 Porsche 911 GT3 R for en tur på Circuit de Barcelona-Catalunya, en bane der sjåføren vår normalt triumferer med 93% motstanderferdighet, ingen hjelpemidler, men det betyr ekstra utfordring for noens aller første gang i VR. For å få det til brukte vi HPs Reverb G2-hodesett koblet til den raskeste USB-C på en RTX 3080-drevet OMEN 30L, men måtte redusere hodesettet og opptaksoppløsningen for å unngå den uutholdelige riveligheten. Hjulet er en Fanatec Formula V2.5 på en GT DD Pro base sammen med CSL Elite Pedals.