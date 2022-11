Nadir: En Grimdark Deckbuilder - Gameplay

Vi oppdager en ny roguelike dekkbyggertittel som er veldig merkelig, for denne gangen handler det ikke bare om å spille med kortene dine og vente på å se hvordan AI reagerer, men du vil ha kontroll over både bevegelsene dine og fiendens, for hver gang du bruker et av kortene dine, vil det få konsekvenser på fiendens side som du alltid vil se. En veldig interessant mekaniker som har fått oss til å vurdere hundrevis av trekk, konsekvenser og mulige sikkerhetsskader i samme trekk. Hvis du liker dekkbyggerspill og vil prøve noe annet og utfordrende ... Ta en titt på denne videoen og finn ut hvordan vi gjorde det!