Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia - Gameplay

Selv om vi allerede hadde hatt øye på Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia både under Gamescom 2022 som forhåndsvisning og senere for vår gjennomgang, ble vi fristet til å starte tittelen fra begynnelsen for å få en smak av opplevelsen fra grunnen av i en ny video. Selv om vi visste at vi fortsatt sannsynligvis ville elske den nye oppskriften med kamp, kombinasjoner, gåter og utforskning, har vi blitt enda mer glade for den offisielle gjennomspillingen etter lanseringen. Sjekk ut starten på dette sprø eventyret. Av Toutatis!