SuchArt: Genius Artist Simulator - Gameplay

Året 2130 er over oss og maskiner har overtatt alle jobber, også kunstneriske. På grunn av robotenes mekaniske og repeterende mentalitet ble kunsten imidlertid monoton og var i tilbakegang i mange år. Men takket være en definitiv test oppdager vi at vi er kunstneriske genier og ... Så begynner vår kunstneriske karriere! Vi må akseptere provisjoner, selge arbeidet vårt og lage et navn for oss selv for å oppnå berømmelse og omdømme, men viktigst av alt ... vi kan gjøre hva vi vil! Lag malerier, skulpturer, design studioet som vi vil ... La oss få vår kunstneriske strek i gang!