Lapin - Livestream Replay

Vi har spilt et av de nyeste tilskuddene til Game Pass-biblioteket, Lapin, en plattformtittel der hovedpersonen vår, en målbevisst og eventyrlysten kanin, legger ut på en reise der hun forlater hjemmet sitt og dets bekvemmeligheter for å finne et nytt hjem på grunn av menneskelig aktivitet. Et veldig søtt og rørende eventyr som har sjarmert oss for sine små detaljer.