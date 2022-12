Vi får All On Board med The Game Kitchens VR-festspill på BIG Conference 2022

Et år etter at vi tok en prat med studiosjef Mauricio García i Bilbao om The Game Kitchens Billete Cohete indie-akselerator møtes vi igjen for å få oppdateringer om Escape from Galaxen og Dread Swipes og litt erting av hvordan Blasphemous 2 kommer, men første halvdel av dette intervjuet fokuserer utelukkende på studioets All On Board Virtual Reality plattform for alle slags multiplayer brettspill.