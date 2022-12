Fornite: Kapittel 4 - Livestream Replay

Vi har landet tilbake i battle royale som fikk oss alle hekta, Fortnite! Denne gangen kommer det imidlertid ikke til å føles så kjent, ettersom vi starter et nytt kapittel og med det kommer ganske mange nye funksjoner. Tilsynelatende har øya blitt et potpourri av soner som et resultat av den siste hendelsen, for ikke å nevne at vi vil finne nye kjøretøy, nye våpen, nye sjefer, nye oppdrag ... Det føles nesten som et annet spill!