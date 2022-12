Mer om The Fabulous Fear Machine og 10 år med Fictiorama på BIG Conference 2022

Vi tar en prat med medgrunnlegger Luis Oliván for å finne ut mer om Fictioramas 10-årsjubileum, erfaringene, dystopiske meldinger, fanfavoritter og kommende spill som Do Not Feed the Monkeys 2099 og The Fabulous Fear Machine.