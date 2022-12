Potion Craft - Livestream Replay

Admit it, when you were a kid you used to love to make disgusting concoctions out of anything you could find to... Well, I don't think anyone quite knew what it was for, but it was a lot of fun, and now with Potion Craft kan oppføre seg som om du gjør det for å leve! Du kommer til å lage trylledrikkene naboene dine trenger for å hjelpe dem med hverdagens problemer, og for det kommer du til å trenge mye studier og mye øvelse.