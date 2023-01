Fashion Police Squad - Livestream Replay

I hope you haven't succumbed to the tempting idea of dining and partying in your pyjamas this Christmas, or else the Fashion Police Squad kan komme etter deg, og du kan ende opp i fengsel eller, enda verre, med en makeover. I denne merkelige tittelen prøver vi å avsløre hvem som står bak så mye dårlig smak og monokrom...