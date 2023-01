Throwback: En siste titt på F1 22 for å prøve å forutse hvordan F1 23 vil bli

På Gamepolis i Málaga i fjor sommer var vår egen David Caballero vert for et intervjupanel med Codemasters senior kreative direktør Lee Mather der begge diskuterte ulike aspekter av det årlige og offisielt lisensierte Formel 1-spillet fra EA. Her gjenoppretter vi hele opptaket for F1-fans for å lære mer om F1 Life og historiefortelling, de nye sporene, VR og simulering, tilbakemeldinger fra ekte sjåfører og team, kryssspill og mye mer, og antyder også retningen EA og studioet tar for F1 23 og utover ...