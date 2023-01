Voodoo Detective - Livestream Replay

We dive into a paradise island full of Haitian references to meet Voodoo Detective, (ja, det er navnet hans), en detektiv som vil prøve å løse det nysgjerrige mysteriet som Mary har foreslått for ham, for å gjenopprette hukommelsen hans. Høres ikke ut som den typiske detektivsaken, gjør det vel? Vel, det er derfor de har vendt seg til vår venn og hovedperson, sikkert bak alt dette er det en forbannelse eller noen som leker med svart magi ...