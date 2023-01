Nine Sols (Rebeca La oss spille)

In these last few videos, we've been looking at different demos of titles that are expected to be released in 2023. This time, we've played Nine Sols, en ny håndtegnet Metroidvania-tittel, med en historie som har pirret vår nysgjerrighet og interessante kampmekanikk som vil kreve at vi mestrer teknikkene ... Vi elsket det og kan ikke vente med å prøve fullversjonen.