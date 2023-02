Inkulinati - Livestream Replay

We have played one of the latest additions to the Game Pass library, Inkulinati, et strategispill inspirert av middelaldermanuskripter skrevet med levende blekk der hvert slag teller. Vi må tegne de heroiske følgesvennene som vil beskytte oss mot våre fiender, samtidig som vi må glede vår leser og vår egen hovedperson, forfatteren. En kombinasjon som vil gi vinger til vår kreativitet og oppfinnsomhet for å fullføre de utfordrende nivåene som tittelen gir oss i sin tidlige tilgangsversjon.