Overwatch 2 - Livestream Replay

We take a look at the changes of the new Overwatch 2 sesong, som inneholder nye kart og tilbehør, endringer i karakterstatistikk og nye spillmoduser som vil bli introdusert gjennom sesongen ... Noen veldig interessante endringer, men til vår beklagelse, ingen av dem gir oss mer dyktighet når det gjelder spilling. Så la oss øve!