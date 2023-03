Diablo IV - Livestream Replay

The open beta for the long-awaited Diablo IV startet 24. mars og vil være tilgjengelig til mandag den 27. mars. Så åpenbart kunne vi ikke motstå fristelsen, og vi har dykket ned i de uhyggelige landene i Blizzards berømte RPG. Vi plukket opp staben vår (fordi vi bestemte oss for at karakteren vår skulle være en trollkvinne), lærte et par staver og møtte alle slags fiender helt fra begynnelsen ... Og plottet har overrasket oss mer enn en gang! Nyt denne prøveperioden og fortell oss hva du synes.