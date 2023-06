Xbox Games Showcase + Starfield Direct - inntrykk og høydepunkter

Etter et ganske solid show, men uten konkrete spill, utviklere eller utgivelsesdatoer, reflekterer våre egne David Caballero og Ben Lyons over hva det var, og hva det kunne ha vært, på taket av The Novo Theatre i Los Angeles, med det legendariske Hotel Figueroa i bakgrunnen. Kan vi stole på utviklernes løfter om Forza Motorsport og Starfield når de ikke var spillbare? Vil 2024 bli et av de beste årene i Xbox-historien?