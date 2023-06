Ubisoft Forward - inntrykk og høydepunkter

I døren til The Magic Box i Los Angeles deler Ben Lyons og David Caballero sine tanker om det som var et mer tradisjonelt, mer menneskelig show når alle andre blir for digitale. Her diskuterer de spill som Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Prince of Persia: The Lost Crown, The Crew Motorfest, med mer.