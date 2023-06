Mortal Kombat 1 - PS5 Klassic Towers-spill (Kitana + Kameo Kano)

Her er de uredigerte 17 minuttene vi tilbrakte med MK1 i LA rett etter at det ble vist for aller første gang på Summer Game Fest. Mens vi klatrer i arkademodusen Klassic Towers, lærer vi eller lærer på nytt noen av Kitanas trekk eller hvordan man bruker Kano som Kameo Fighter. Selvsagt får vi også utført et par av deres fatalities...