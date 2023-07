Prince of Persia: The Lost Crown

Mounir Radi snakker om å gå tilbake til Prince of Persia's røtter i The Lost Crown

Vi har tatt en prat med spilldirektøren for det kommende plattformspillet for å høre hvorfor vi har gått tilbake til 2D, hvordan tittelen er tilpasset Switch og hvordan det er å jobbe med et helt nytt Prince of Persia -spill.