Lords of the Fallen

14 minutter med flere detaljer om den nye Lords of the Fallen

Lords of the Fallen ble nettopp et av de mest lovende spillene som skal lanseres i 2023 etter fremvisningen på Summer Game Fest. Her tar vi en prat med Hexworks' Saúl Gascón midt i Barcelonas varme gater som en del av Gamelab, og den utøvende produsenten deler massevis av innsikt om det mørke fantasy-eventyret, de to parallelle verdenene og de ulike mekanikkene og inspirasjonskildene som vil forme den fullstendige opplevelsen allerede i oktober.