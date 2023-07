Battlebit: Remastered - Gjengivelse av livestream

Siden denne tittelen har blitt en hit, ønsket vi å bli med på slagmarken for å... vel, i det minste prøve å hjelpe det gigantiske teamet vårt med å erobre forskjellige områder og få full kontroll over slagmarken (men for å være ærlig... vi hjalp ikke så mye). En frenetisk opplevelse der kulene regnet ned over oss fra alle kanter, men vi må innrømme at vi også hadde det veldig gøy.