The Season of the Warlock

Javier Cadenas om hvordan The Season of the Warlock er nærmere enn noensinne.

Det grafiske pek-og-klikk-eventyret i klassisk stil The Season of the Warlock har latt vente på seg, men det ser ut til at sesongen endelig kommer før eller siden. I dette Gamelab 2023 Indie Showcase-intervjuet forteller enComplots grunnlegger og designer om status for prosjektet og hvordan det er inspirert av de beste i sitt slag, men med en svært personlig vri på historien og sjangerens tradisjonelle månelogikk.