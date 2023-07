El Ranchitos studiosjef om fortid, nåtid og fremtid for VFX i filmer og TV-serier.

Til tross for at arrangementet heter Gamelab (og vi selv heter Gamereactor), har vi begge også et nært forhold til grafikkteknologi og den audiovisuelle underholdningsverdenen som film og TV, og da Manuel Ramírez fra El Ranchito deltok i et panel på konferansen i Barcelona om alt dette, benyttet vi sjansen til å ta en prat med ekspertene på visuelle effekter for å diskutere hvordan de gjøres nå og hvordan de vil bli gjort i nær fremtid...